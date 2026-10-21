Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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23.10.2026 14:40:49
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
255.19 CHF 1.01%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Laborausrüsters hätten die Konsensschätzungen solide übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Anstoß dazu habe vor allem das Laborgeschäft (LPS) gegeben./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
284.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
276.30 €
|
Abst. Kursziel*:
2.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
276.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.60%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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