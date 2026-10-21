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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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23.10.2026 14:40:49

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Laborausrüsters hätten die Konsensschätzungen solide übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Anstoß dazu habe vor allem das Laborgeschäft (LPS) gegeben./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
284.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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2.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
276.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.60%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
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