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23.10.2026 12:26:38
Schwacher Handel: MDAX schwächelt mittags
Der MDAX notiert am Freitag im Minus.
Am Freitag geht es im MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0.37 Prozent auf 29’973.22 Punkte nach unten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 343.135 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.015 Prozent auf 30’090.35 Punkte an der Kurstafel, nach 30’085.87 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30’144.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’941.99 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.86 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der MDAX auf 31’215.77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der MDAX mit 31’673.72 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 30’010.29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.25 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 1.75 Prozent auf 9.91 EUR), Sartorius vz (+ 1.72 Prozent auf 278.20 EUR), KION GROUP (+ 1.72 Prozent auf 33.77 EUR), LANXESS (+ 1.33 Prozent auf 12.16 EUR) und K+S (+ 0.96 Prozent auf 12.58 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil IONOS (-2.94 Prozent auf 35.04 EUR), CTS Eventim (-2.43 Prozent auf 62.25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.25 Prozent auf 50.05 EUR), Siltronic (-2.13 Prozent auf 57.50 EUR) und JENOPTIK (-1.83 Prozent auf 37.60 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 825’368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.048 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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