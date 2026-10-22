Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
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Volvo Car AB Registered B Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars von 18 auf 10 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach der Telefonkonferenz mit dem Unternehmen zu den jüngsten Geschäftszahlen. Das dritte Quartal sowie die Aussagen des Managements verringerten die kurzfristige Vorhersehbarkeit hinsichtlich Absatzmengen, Preisgestaltung/Produktmix und des Zeitpunkts der Erholung von Gewinn und Cashflow weiter. Asumendi sieht keine wesentliche Verbesserung des Marktumfelds in den kommenden Quartalen./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Neutral
|
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 SEK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14.11 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-29.15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.12 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29.15%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
28.04.26
|Ausblick: Volvo Car Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo Car AB Registered Shs -B-
|0.97
|-24.28%
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SGL Carbon Hold
|18:37
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JP Morgan Chase & Co.
Volvo Car AB Registered b Neutral
|18:29
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|17:36
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