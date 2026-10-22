Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9238 0.4%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’997 -0.7%  Bitcoin 67’056 0.6%  Dollar 0.8253 0.5%  Öl 116.7 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Galderma133539272Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Krypto-Markt Südkorea: KI-Coins überholen XRP im Handelsranking
Devisen im Blick: Warum sich der Franken abschwächt
Idorsia-Aktie: Schlafmittel Daridorexant zeigt positive Ergebnisse bei Jugendlichen
Suche...

Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898

0.97 EUR
-0.31 EUR
-24.28 %
22:14:37
BMN
Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 18:37:42

Volvo Car AB Registered B Neutral

Volvo Car AB Registered b
0.97 EUR -24.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars von 18 auf 10 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach der Telefonkonferenz mit dem Unternehmen zu den jüngsten Geschäftszahlen. Das dritte Quartal sowie die Aussagen des Managements verringerten die kurzfristige Vorhersehbarkeit hinsichtlich Absatzmengen, Preisgestaltung/Produktmix und des Zeitpunkts der Erholung von Gewinn und Cashflow weiter. Asumendi sieht keine wesentliche Verbesserung des Marktumfelds in den kommenden Quartalen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Neutral
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B- 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10.00 SEK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
14.11 SEK 		Abst. Kursziel*:
-29.15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14.12 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.15%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18:37 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Volvo Car AB Registered b Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car AB Registered b Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen