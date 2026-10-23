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Kursentwicklung im Fokus 23.10.2026 17:58:13

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der TecDAX zeigte sich am Freitagabend schwächer.

Drägerwerk vz.
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Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0.96 Prozent leichter bei 4’021.34 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 576.370 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.146 Prozent fester bei 4’066.35 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’060.43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’999.15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’070.20 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 0.196 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’011.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’701.45 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 3’741.05 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.96 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 3.03 Prozent auf 281.80 EUR), Drägerwerk (+ 2.24 Prozent auf 100.60 EUR), Bechtle (+ 2.11 Prozent auf 35.74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.79 Prozent auf 28.48 EUR) und OHB SE (+ 1.47 Prozent auf 207.00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-8.97 Prozent auf 87.30 EUR), SMA Solar (-5.23 Prozent auf 47.48 EUR), Siltronic (-4.68 Prozent auf 56.00 EUR), Deutsche Telekom (-3.17 Prozent auf 25.35 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.05 Prozent auf 49.64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’118’669 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 235.565 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8.70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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