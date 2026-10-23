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23.10.2026 12:26:38
TecDAX aktuell: TecDAX fällt am Freitagmittag zurück
Der TecDAX erleidet heute Verluste.
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0.71 Prozent schwächer bei 4’031.45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 576.370 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.146 Prozent auf 4’066.35 Punkte an der Kurstafel, nach 4’060.43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 4’026.31 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’070.20 Zähler.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0.448 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’011.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der TecDAX bei 3’701.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’741.05 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.23 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.07 Prozent auf 29.12 EUR), Sartorius vz (+ 1.72 Prozent auf 278.20 EUR), SMA Solar (+ 1.30 Prozent auf 50.75 EUR), OHB SE (+ 1.23 Prozent auf 206.50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0.63 Prozent auf 35.32 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-7.82 Prozent auf 88.40 EUR), IONOS (-2.94 Prozent auf 35.04 EUR), Deutsche Telekom (-2.71 Prozent auf 25.47 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.25 Prozent auf 50.05 EUR) und Siltronic (-2.13 Prozent auf 57.50 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’928’211 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235.565 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist mit 7.44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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