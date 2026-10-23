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23.10.2026 15:58:30
Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter
Der MDAX bewegt sich aktuell im Minus.
Am Freitag verliert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.86 Prozent auf 29’827.84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 343.135 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.015 Prozent auf 30’090.35 Punkte an der Kurstafel, nach 30’085.87 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30’144.89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’824.83 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 2.33 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’215.77 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31’673.72 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 30’010.29 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3.72 Prozent. 33’547.52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit K+S (+ 2.57 Prozent auf 12.78 EUR), Evonik (+ 2.32 Prozent auf 21.18 EUR), TAG Immobilien (+ 1.60) Prozent auf 11.42 EUR), Sartorius vz (+ 1.02 Prozent auf 276.30 EUR) und Bilfinger SE (+ 0.64 Prozent auf 55.10 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-4.12 Prozent auf 79.20 EUR), Siltronic (-3.74 Prozent auf 56.55 EUR), flatexDEGIRO (-3.29 Prozent auf 22.34 EUR), RENK (-2.98 Prozent auf 35.97 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.94 Prozent auf 119.00 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’712’110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38.048 Mrd. Euro den grössten Anteil.
MDAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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