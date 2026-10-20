|Von DirectX bis CUDA
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20.10.2026 03:45:29
NVIDIA-Aktie: Wie Microsoft den Grundstein für den KI-Giganten legte
Auf der Bühne neben Microsoft-CEO Satya Nadella erzählt Jensen Huang, warum am Anfang von NVIDIA kein Chip stand, sondern ein Betriebssystem aus Redmond.
- Huang führt Gründung von NVIDIA im Jahr 1993 auf Windows zurück
- Von DirectX über GeForce bis CUDA zieht der CEO eine direkte Linie zur KI
- Mit dem Chip RTX Spark rücken beide Konzerne im Oktober enger zusammen
Jensen Huang, Gründer und Chef von NVIDIA, hat am 7. Oktober in San Francisco ausgerechnet auf einer Bühne von Microsoft die Gründungsgeschichte seines Konzerns erzählt und damit ein Geschäftsfeld zurück ins Blickfeld der Anleger gerückt, das längst im Schatten der Rechenzentren steht: den PC. „NVIDIA wurde wegen Windows gegründet“, sagte Huang neben Microsoft-Chef Satya Nadella. Ohne Windows, so Huang, wäre NVIDIA gar nicht erst entstanden. Anlass des gemeinsamen Auftritts war eine Windows- und Surface-Veranstaltung, auf der Microsoft neue Rechner mit dem NVIDIA-Chip RTX Spark präsentierte.
Idee von NVIDIA entstand zur Zeit von Windows 3.1
Wie Yahoo Finance berichtet, schilderte Huang, dass die Idee für NVIDIA Ende 1992 Gestalt annahm, etwa zur Zeit von Windows 3.1. Er und seine Mitgründer stellten sich damals einen Personal Computer, also PC, mit 3D-Grafik vor, der Spiele beherrschen und zugleich als Arbeitsplatz für Designer dienen sollte. Laut der offiziellen NVIDIA-Firmenchronik folgte die Gründung am 5. April 1993, gemeinsam mit Chris Malachowsky und Curtis Priem. Wie ungleich die Partner anfangs waren, zeigt der Börsengang im Januar 1999: Microsoft, seit 1986 an der Börse, war seinerzeit rund 390 Milliarden US-Dollar wert, NVIDIA dagegen weniger als 1 Milliarde US-Dollar.
Von DirectX über GeForce bis CUDA
Den Weg vom kleinen Grafikspezialisten zum Taktgeber der KI beschreibt Huang als Gemeinschaftswerk. Windows 95 habe es ermöglicht, einen Grafikchip an den PC anzubinden, DirectX habe diese Chips für Anwendungen geöffnet. Mit DirectX 8 hätten beide Unternehmen schliesslich die erste programmierbare GPU gemeinsam erfunden. Aus dieser Arbeit ging später CUDA hervor, die Software, mit der sich NVIDIA-Chips programmieren lassen. „Ohne Windows gäbe es kein GeForce“, sagte Huang, und ohne GeForce wäre CUDA nie in die Welt gekommen. Ohne CUDA wiederum hätten die KI-Pioniere keinen Computer für Deep Learning gefunden.
Die eigene Firmenchronik setzt die Akzente allerdings etwas anders. Dort reklamiert NVIDIA die Erfindung des Grafikprozessors für das Jahr 1999, datiert die Vorstellung der CUDA-Architektur auf 2006 und verbindet den Beginn der modernen KI mit dem neuronalen Netz AlexNet im Jahr 2012. Windows spielt in dieser Kurzfassung keine Rolle. Dass Huang die Partnerschaft auf einer Microsoft-Veranstaltung so stark betont, ist daher auch als Bekenntnis zum gemeinsamen Vorstoss in den PC-Markt zu lesen.
Aktien von NVIDIA und Microsoft: Rollentausch beim Börsenwert
Wie sehr sich die Kräfteverhältnisse seit 1999 verschoben haben, zeigt der Börsenwert. Am 18. Juni 2024 zog NVIDIA erstmals an Microsoft vorbei und lag seit dem 25. Juni 2025 bis zum Auftritt in San Francisco an jedem Handelstag vorn. Nadella nahm den Rollentausch mit Humor: Jensen werde nun ein wenig Börsenwert an ihn zurückübertragen, scherzte er zum Abschluss von Huangs Ausführungen. Dessen trockene Antwort: „Das mache ich jeden Tag.“
RTX Spark macht NVIDIA zum Herzstück des Windows-Rechners
Hinter der Anekdote steckt ein handfestes Geschäft. NVIDIA hatte RTX Spark zur Computex 2026 vorgestellt: Laut Unternehmensangaben koppelt der Chip eine Blackwell-Grafikeinheit mit 6'144 CUDA-Kernen an eine Grace-CPU mit 20 Kernen, unterstützt 128 Gigabyte gemeinsamen Arbeitsspeicher und ist gemeinsam mit Microsoft als Windows-Plattform für lokal laufende KI-Agenten konzipiert. Wie CNBC berichtet, startet das Surface Laptop Ultra mit dem Chip bei 2'599 US-Dollar. Vorbestellungen laufen seit dem 7. Oktober, als Auslieferungsbeginn nannte Microsoft den 16. Oktober. Der Konzern wirbt damit, dass Nutzer KI-Modelle direkt auf dem Gerät betreiben können, ohne hohe monatliche Kosten für Cloud-Dienste.
Damit schliesst sich ein Kreis, der Anfang der 1990er Jahre mit Windows 3.1 begann. Ob sich die Geschichte wiederholt, hängt diesmal weniger an der Hardware als an der Software: RTX Spark beruht auf einer Arm-Architektur, und die Rechner entfalten ihren Nutzen erst, wenn Entwickler ihre Programme und KI-Anwendungen dafür anpassen. Entscheidend für den Erfolg der Partnerschaft wird daher sein, ob sich lokal laufende KI auf Windows-Rechnern über die Nische der Entwickler und Kreativen hinaus durchsetzt.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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