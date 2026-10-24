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Ranking 24.10.2026 02:37:00

Kupfer-Sektor im Fokus: UBS rät bei drohendem Marktdefizit zu diesen fünf Aktien

Kupfer-Sektor im Fokus: UBS rät bei drohendem Marktdefizit zu diesen fünf Aktien

Angesichts prognostizierter Angebotsengpässe bis 2027 hat die UBS ihre Favoriten unter den Kupferproduzenten identifiziert.

  • UBS rückt fünf Kupferproduzenten nach vorn
  • Für 2027 erwartet die Bank ein Defizit am Kupfermarkt von 379'000 Tonnen
  • Bei First Quantum und Hudbay hängt viel an jeweils einem Grossprojekt

Die Schweizer Grossbank UBS hat ihre Rangliste der attraktivsten Kupferaktien vorgelegt und setzt dabei ausgerechnet zwei Konzerne an die Spitze, die bald ein gemeinsames Unternehmen bilden sollen. Wie das Finanzportal Investing.com am Montag berichtete, führt Anglo American das Ranking vor Teck Resources an, dahinter folgen First Quantum Minerals, Freeport-McMoRan und Hudbay Minerals. Konkrete Kursziele nennt der Bericht nicht, wohl aber die Methoden: UBS bewertet Anglo American über die Summe der Einzelteile, Teck über das EV/EBITDA auf Sicht von zwölf Monaten, Freeport und Hudbay über Multiplikatoren auf das EBITDA.

Anglo American und Teck: Zwei Favoriten, bald eine Aktie

Die Doppelspitze hat einen Haken, der in der Rangliste nicht auftaucht. Anglo American und Teck hatten am 9. September 2025 eine Fusion unter Gleichen angekündigt, aus der die Anglo Teck plc hervorgehen soll. Aktionäre von Teck erhalten je Aktie 1,3301 Anteile von Anglo American und sollen danach rund 37,6 Prozent am kombinierten Konzern halten. Die Aktionäre beider Seiten stimmten im Dezember 2025 zu, die finale regulatorische Freigabe erwarten die Partner laut ihrer Mitteilung vom 30. Juli zwischen September 2026 und März 2027. Wer beide Titel getrennt betrachtet, bewertet damit im Kern dasselbe künftige Kupferportfolio, dessen Synergien die Unternehmen auf rund 800 Millionen US-Dollar vor Steuern pro Jahr beziffern.

First Quantum und Hudbay: Einzelprojekte geben den Ausschlag

Auf Rang drei steht derweil der Wert mit dem grössten Einzelrisiko. UBS nennt den Ausgang um die Mine Cobre Panamá als zentralen unternehmensspezifischen Faktor, investiert hat First Quantum dort nach Angaben der Bank bislang rund 10 Milliarden US-Dollar. Zugleich spielt UBS durch, wie der Konzern seine Liquidität während des Stillstands über geringere Investitionen und mögliche Verkäufe von Vermögenswerten sichern könnte. Das Kursziel stützt sich auf das Siebenfache des EV/EBITDA auf Basis der Schätzungen für 2028. Politisch ist die Lage offen: Eine Regierungskommission in Panama empfahl am 30. September dieses Jahres, mit First Quantum über einen Neustart zu verhandeln, dessen Erlöse eine geordnete Schliessung finanzieren sollen. Entscheiden muss Präsident José Raúl Mulino.

Ähnlich projektgetrieben fällt die Einschätzung für Hudbay aus. UBS verweist auf die termingerechte Umsetzung mehrerer Wachstumsprojekte und hebt Copper World als wesentliches Vorhaben hervor, das Risiken bei Finanzierung und Umsetzung birgt. Für alle fünf Werte gilt laut UBS, dass Rohstoffpreise und Wechselkurse deutlich von den Prognosen abweichen können, hinzu kommen politische, finanzielle und operative Risiken.

UBS erwartet ein wachsendes Defizit am Kupfermarkt

Rückenwind soll vom Rohstoff selbst kommen. In einer Studie vom 8. Oktober rechnet UBS damit, dass das Defizit am Kupfermarkt von 219'000 Tonnen im Jahr 2026 um 160'000 Tonnen auf 379'000 Tonnen im Jahr 2027 wächst. Für Dezember veranschlagt die Bank einen Kupferpreis von 15'000 US-Dollar je Tonne, für 2027 rund 15'500 US-Dollar. Schwächephasen beim Preis sieht UBS als Gelegenheit, Kaufpositionen aufzubauen.

Ein Detail relativiert die Zuversicht. Einem Bericht von Bloomberg Línea zufolge hatte UBS für 2026 im Jahresverlauf noch ein Defizit von rund 520'000 Tonnen erwartet. Die aktuelle Schätzung liegt damit bei weniger als der Hälfte, während das Preisziel von 15'500 US-Dollar für Mitte 2027 unverändert bleibt. Der Mangel, auf den sich die Favoritenliste stützt, fällt für 2026 also deutlich kleiner aus als zunächst angenommen, die These verlagert sich stärker auf 2027.

Wie Präsident Mulino über die Empfehlungen zu Cobre Panamá entscheidet, ist damit der nächste belastbare Datenpunkt für die Rangliste: Davon hängt ab, ob das grösste Risiko unter den fünf Favoriten schrumpft oder wächst. Bei Anglo American und Teck steht parallel die finale Freigabe der Fusion an, die die Partner bis März 2027 erwarten.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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