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23.10.2026 15:58:30
XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Freitagnachmittag
Der TecDAX verliert derzeit an Wert.
Um 15:40 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.27 Prozent tiefer bei 4’008.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 576.370 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.146 Prozent höher bei 4’066.35 Punkten in den Freitagshandel, nach 4’060.43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’007.73 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’070.20 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 0.117 Prozent nach. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 4’011.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, notierte der TecDAX bei 3’701.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’741.05 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.61 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.57 Prozent auf 28.70 EUR), Sartorius vz (+ 1.02 Prozent auf 276.30 EUR), Drägerwerk (+ 1.02 Prozent auf 99.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.97 Prozent auf 35.44 EUR) und Ottobock (+ 0.60 Prozent auf 50.30 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-9.18 Prozent auf 87.10 EUR), Siltronic (-3.74 Prozent auf 56.55 EUR), SMA Solar (-3.51 Prozent auf 48.34 EUR), Deutsche Telekom (-3.48 Prozent auf 25.27 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.94 Prozent auf 119.00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’744’720 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 235.565 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.44 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.70 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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