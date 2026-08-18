Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von ?Neutral? auf ?Buy? hochgestuft. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb Analyst Matthew Weston am Mittwoch. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund 3 Prozent. In seiner Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston weiter eine starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
232.20 €
|
Abst. Kursziel*:
29.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
247.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.11%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|229.70
|7.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MBB Hold
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DocMorris Hold
|08:35
|
Warburg Research
NORMA Group Hold
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
AstraZeneca Buy
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Grand City Properties Neutral
|07:40
|
UBS AG
Sartorius vz. Buy
|07:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Buy