Warum der Dollar zum Euro und Franken stark bleibt

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Experten begründen die jüngste Bewegung mit dem aktuell klaren Zinsvorteil der USA.

In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8343. Damit bewegt sich das Paar weiterhin auf einem Niveau, das es zuletzt im Mai 2025 hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1336 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9457 ebenfalls mehr oder weniger auf der Stelle.

Entscheidend für die weitere Entwicklung werde nun die Zinsentscheidung des Fed im Oktober sein, so die Commerzbank. Je nachdem werde der Markt seine Erwartungen anpassen und auch über die Richtung des Dollar entscheiden. Einen ersten Hinweis auf die künftige Marschroute für die US-Geldpolitik liefern im heutigen Tagesverlauf sowohl der ADP-Bericht als auch der PCE-Preisindex. Am Vormittag könnten zudem für den Euro die deutschen Arbeitsmarktzahlen als auch die Inflation wichtig werden, ergänzt die Helaba.

awp-robot/dm/hr

Zürich (awp)