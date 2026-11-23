Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 13,00 auf 14,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms schrieb in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie seine Bewertungen für Banken in Großbritannien, Irland sowie für die spanischen Banken mit globaler Ausrichtung bis zum Geschäftsjahr 2028 fort und diskontierte diese um ein Jahr zurück. Dies entspreche der Vorgehensweise im übrigen Sektor, erklärte er und passte zudem seine Schätzungen aus unterschiedlichen Gründen geringfügig an./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
14.25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
10.56 €
|
Abst. Kursziel*:
34.99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
10.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.46%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Santander Outperform
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|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|9.49
|-0.75%
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