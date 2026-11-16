EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Santander-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.01 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Santander-Aktie investiert hat, hat nun 24.923 Anteile im Depot. Die gehaltenen Santander-Aktien wären am 13.11.2026 276.39 EUR wert, da der Schlussstand 11.09 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 176.39 Prozent gleich.

Insgesamt war Santander zuletzt 161.31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch