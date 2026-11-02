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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

9.48
CHF
0.03
CHF
0.29 %
14:59:54
BRXC
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03.11.2026 13:31:41

Santander Outperform

Santander
9.48 CHF 0.29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,25 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2028 der spanischen Großbank um vier Prozent. Gründe seien geringere Nettozinserträge und Gebühren./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
10.15 € 		Abst. Kursziel*:
28.03%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
10.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.39%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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