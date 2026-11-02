Santander 9.48 CHF 0.29% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal von 13,25 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis 2028 der spanischen Großbank um vier Prozent. Gründe seien geringere Nettozinserträge und Gebühren./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:37 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.