Santander 10.00 CHF -3.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die Ertragsdynamik habe etwas enttäuschend, die Kostenentwicklung laufe aber rund, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.