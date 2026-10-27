Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’496 -0.7%  SPI 20’481 -0.6%  Dow 52’378 0.0%  DAX 25’571 -0.1%  Euro 0.9234 0.1%  EStoxx50 6’151 -0.2%  Gold 4’048 -0.4%  Bitcoin 67’449 0.6%  Dollar 0.8301 0.1%  Öl 115.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Logitech2575132ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
BASF-Aktie sinkt trotzdem: Chemiekonzern hebt erneut Ergebnisprognose 2026 an
Bankenexperte Chris Whalen setzt auf Gold statt Bankaktien: Die Gründe
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Jio Platforms-Aktie legt grössten Börsengang Indiens hin
Suche...
Plus500 Depot

Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

10.00
CHF
-0.31
CHF
-3.03 %
09:21:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 11:00:45

Santander Hold

Santander
10.00 CHF -3.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die Ertragsdynamik habe etwas enttäuschend, die Kostenentwicklung laufe aber rund, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Hold
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.85 € 		Abst. Kursziel*:
19.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.66%
Analyst Name::
Miruna Chirea 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:00 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
16.10.26 Santander Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen