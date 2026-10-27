Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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28.10.2026 11:00:45
Santander Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die Ertragsdynamik habe etwas enttäuschend, die Kostenentwicklung laufe aber rund, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Hold
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.85 €
|
Abst. Kursziel*:
19.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.66%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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