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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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02.11.2026 13:43:54

Santander Buy

Santander
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 14,10 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitagmittag an die Quartalsergebnisse der Spanier an. Sie gewichtet nun zudem für ihr Kursziel die Prognosen für 2028 höher als bisher./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 13:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.30 € 		Abst. Kursziel*:
45.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.66%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
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28.10.26 Santander Buy UBS AG
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