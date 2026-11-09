EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.19 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’133.323 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33’514.02 EUR, da sich der Wert eines Santander-Papiers am 06.11.2026 auf 10.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 235.14 Prozent erhöht.

Santander wurde am Markt mit 155.58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch