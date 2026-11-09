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09.11.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Santander eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Santander-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.19 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’133.323 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33’514.02 EUR, da sich der Wert eines Santander-Papiers am 06.11.2026 auf 10.70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 235.14 Prozent erhöht.
Santander wurde am Markt mit 155.58 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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