Santander 10.24 CHF -0.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 13,55 auf 13,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanischen Banken entwickelten sich robust, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorge kurzfristig zwar für ein Anpassungs-Gap, allerdings keinen strukturellen Gegenwind./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET



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