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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

10.24
CHF
-0.02
CHF
-0.18 %
11:01:39
BRXC
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16.11.2026 09:56:49

Santander Buy

Santander
10.24 CHF -0.18%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 13,55 auf 13,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanischen Banken entwickelten sich robust, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorge kurzfristig zwar für ein Anpassungs-Gap, allerdings keinen strukturellen Gegenwind./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13.35 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.05 € 		Abst. Kursziel*:
20.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.66%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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