Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 13,55 auf 13,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanischen Banken entwickelten sich robust, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum dritten Quartal. Der unerwartet schnelle Zinsanstieg sorge kurzfristig zwar für ein Anpassungs-Gap, allerdings keinen strukturellen Gegenwind./rob/ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.35 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.05 €
|
Abst. Kursziel*:
20.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.66%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10.25
|-0.09%
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