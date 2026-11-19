ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13,30 Euro auf "Buy" belassen. Die Quote notleidender Kredite bei US-Autofinanzierungen der spanischen Bank habe sich im Monat Oktober verbessert, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch. Damit habe ein Teil der Schwäche vom September und aus dem dritten Quartal ausgeglichen werden können. Dennoch sei es zu früh, um von einer Stabilisierung zu sprechen, da die Trends seit Jahresbeginn bislang weiterhin negativ seien./ck/rob/ag;