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23.11.2026 10:02:22
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Santander-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8.81 EUR. Bei einem Santander-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 113.572 Santander-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Santander-Aktie auf 10.32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’172.06 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.21 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Santander betrug jüngst 148.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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