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28.10.2026 14:00:37
Santander enttäuscht trotz höherem Gewinn im laufenden Geschäft
(Ausführliche Fassung)
MADRID (awp international) - Die spanische Grossbank Santander hat im dritten Quartal unter anderem dank der Übernahme der US-Bank Webster im laufenden Geschäft deutlich mehr verdient. Sorgen bereiteten den Investoren allerdings die stagnierenden Provisionseinnahmen und die höher als erwartet ausgefallene Risikovorsorge. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gab am Mittwoch deutlich nach und weitete damit die Verluste der vergangenen Wochen aus.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende September um fast ein Fünftel auf 3,85 Milliarden Euro geklettert, teilte die Bank am Mittwoch in Madrid mit. Wegen akquisitionsbedingter Einmalkosten ging der Gewinn unter dem Strich leicht auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen der Experten. Die Erträge der Bank, die stark in Amerika und Grossbritannien vertreten ist, stiegen um zwölf Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro.
Das Papier büsste am späten Mittag vier Prozent auf 10,79 Euro ein. Das ist das niedrigste Niveau seit Juni. Seit dem im August erreichten Mehrjahreshoch von etwas mehr als 13 Euro büsste das Papier inzwischen fast 20 Prozent ein. Im bisherigen Jahresverlauf gewann die Aktie rund sieben Prozent und hinkt damit dem Branchenindex Stoxx 600 Banks etwas hinterher. Mit einem Börsenwert von knapp 160 Milliarden Euro ist Santander die wertvollste Bank der Eurozone.
Der Schwung bei den Erträgen habe nachgelassen, schrieb Analystin Miruna Chirea von der US-Investmentbank Jefferies. Die Geschäftsdynamik beim Zinsüberschuss habe abseits von Übernahmeeffekten trotz höherer Kreditvergabe im Vergleich mit dem Vorquartal nachgelassen. Immerhin überzeuge Santander nach wie vor auf der Kostenseite. Die Entwicklung der Ausgaben sei besser als erwartet gewesen, schrieb die Expertin. Citi-Analyst Borja Ramirez monierte unerwartet schwache Provisionseinnahmen./zb/men/mis
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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