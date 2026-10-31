Sanofi 72.74 CHF -0.30% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 83 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen an das starke dritte Quartal der Franzosen an. Triebfeder des Erfolgs sei weiterhin der Antikörper Dupixent, schrieb er. Für eine Neubewertung bedürfe es allerdings zunächst mehr Klarheit hinsichtlich der avisierten größeren Übernahmen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.