Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 83 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen an das starke dritte Quartal der Franzosen an. Triebfeder des Erfolgs sei weiterhin der Antikörper Dupixent, schrieb er. Für eine Neubewertung bedürfe es allerdings zunächst mehr Klarheit hinsichtlich der avisierten größeren Übernahmen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
79.23 €
|
Abst. Kursziel*:
13.59%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
79.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.51%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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