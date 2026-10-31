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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

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02.11.2026 13:27:42

Sanofi Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi von 83 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon passte seine Schätzungen an das starke dritte Quartal der Franzosen an. Triebfeder des Erfolgs sei weiterhin der Antikörper Dupixent, schrieb er. Für eine Neubewertung bedürfe es allerdings zunächst mehr Klarheit hinsichtlich der avisierten größeren Übernahmen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 23:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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