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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.29
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04.11.2026 12:15:09

Sanofi Outperform

Sanofi
76.03 CHF 1.82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 106,21 auf 110,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Allianz der Franzosen mit Regeneron und der Pragmatismus des neuen Leiters von Forschung und Entwicklung belegten, dass Konzernchefin Belen Garijo stetige Fortschritte mache, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81.10 € 		Abst. Kursziel*:
35.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
82.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.96%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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