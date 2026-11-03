Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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04.11.2026 12:15:09
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 106,21 auf 110,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Allianz der Franzosen mit Regeneron und der Pragmatismus des neuen Leiters von Forschung und Entwicklung belegten, dass Konzernchefin Belen Garijo stetige Fortschritte mache, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
81.10 €
|
Abst. Kursziel*:
35.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
82.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.96%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75.02
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