Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Der Absatz mit dem Medikament Dupixent und die Kontrolle der Kosten trieben das Ergebnis des französischen Pharmakonzerns an, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Folge sei eine Erhöhung der Jahresziele. Dupixent habe mittlerweile einen Umsatzanteil von 39 Prozent./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
81.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
83.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|75.68
|4.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|
Goldman Sachs Group Inc.
Pfizer Neutral
|14:04
|
Goldman Sachs Group Inc.
Alstom Sell
|14:01
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volvo AB Buy
|13:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Grand City Properties Neutral
|13:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Buy
|13:46
|
Deutsche Bank AG
Fraport Hold