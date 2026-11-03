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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.91
CHF
3.14
CHF
4.31 %
14:43:34
SWX
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04.11.2026 12:58:16

Sanofi Kaufen

Sanofi
76.64 CHF 2.63%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Der Absatz mit dem Medikament Dupixent und die Kontrolle der Kosten trieben das Ergebnis des französischen Pharmakonzerns an, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Folge sei eine Erhöhung der Jahresziele. Dupixent habe mittlerweile einen Umsatzanteil von 39 Prozent./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Kaufen
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
81.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
83.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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