FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen zum zweiten Quartal von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der französische Arzneimittelhersteller habe gemischt abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe der Gewinn je Aktie die Erwartung etwas verfehlt. Immerhin habe Sanofi wie von ihm erwartet die Latte für den Umsatz in diesem Jahr höher gesetzt./la/edh;