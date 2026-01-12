NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 74,20 auf 73,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte im vierten Quartal etwas schwächer abgeschnitten haben als der Konsens erwartet, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Fürs neue Jahr ist der Experte allerdings optimistischer und rechnet auch mit einer Bestätigung des Margenziels für 2027./rob/niw/nas;