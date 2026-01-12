KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
59.05CHF
-2.70CHF
-4.37 %
17:30:00
SWX
12.01.2026 18:18:17
KION GROUP Overweight
KION GROUP
61.98 CHF -1.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 74,20 auf 73,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte im vierten Quartal etwas schwächer abgeschnitten haben als der Konsens erwartet, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Fürs neue Jahr ist der Experte allerdings optimistischer und rechnet auch mit einer Bestätigung des Margenziels für 2027./rob/niw/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73.80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65.15 €
|
Abst. Kursziel*:
13.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
65.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.10%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
