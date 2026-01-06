Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Neurodermitis-Injektion Dupixent bleibe der wichtigste Wachstumstreiber für Sanofi, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte zudem auch durch Altuviiio, Beyfortus, Sarclisa und das kürzlich durch den Kauf von Blueprint Medicines nun im Portfolio befindliche Medikament Ayvakit ergänzt werden./ck/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Sanofi
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Sanofi-Kurs
|>5
|Fallender Sanofi-Kurs
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.86 €
|
Abst. Kursziel*:
26.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.38%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25