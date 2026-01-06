Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

77.38
CHF
0.68
CHF
0.89 %
14:36:32
BRXC
08.01.2026

Sanofi Buy

Sanofi
77.36 CHF 0.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Neurodermitis-Injektion Dupixent bleibe der wichtigste Wachstumstreiber für Sanofi, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Umsatzwachstum dürfte zudem auch durch Altuviiio, Beyfortus, Sarclisa und das kürzlich durch den Kauf von Blueprint Medicines nun im Portfolio befindliche Medikament Ayvakit ergänzt werden./ck/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.86 € 		Abst. Kursziel*:
26.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.38%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

