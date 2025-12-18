Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Luisa Hector revidierte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Pharmakonzern für die Jahre 2026 und 2027 leicht nach unten. Dies reflektiere die verzögerte Prüfung der US-Zulassung für das Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei derzeit aber attraktiv bewertet./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
