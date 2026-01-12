Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

673.40
EUR
-7.20
EUR
-1.06 %
19:14:19
BMN
12.01.2026 18:17:32

arGEN-X
673.40 EUR -1.06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 889 auf 850 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vorläufige Zahlen des Biotech-Unternehmens für den Umsatz im vergangenen Jahr bestätigen das hohe Wachstum, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien allerdings nicht die positive Überraschung, auf die manche Marktteilnehmer spekuliert hätten. Der kleine Kursrücksetzer biete angesichts der klaren Bestätigung der Langfristziele eine weitere Einstiegschance./niw/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:55 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 11:57 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Kaufen
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
671.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
673.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

