Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

74.19
CHF
-3.72
CHF
-4.77 %
10:00:56
BRXC
15.12.2025 09:02:36

Sanofi Neutral

Sanofi
74.19 CHF -4.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Aktien der Franzosen dürften negativ auf die verzögerte US-Zulassungsprüfung für Tolebrutinib gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose reagieren, schrieb Richard Vosser am Montag. Er ist generell skeptisch, was die Zulassung gegen Nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) angeht und erinnerte an einige Studienfehlschläge in diesem Bereich./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

