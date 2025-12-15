Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Aktien der Franzosen dürften negativ auf die verzögerte US-Zulassungsprüfung für Tolebrutinib gegen eine bestimmte Form der Multiplen Sklerose reagieren, schrieb Richard Vosser am Montag. Er ist generell skeptisch, was die Zulassung gegen Nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) angeht und erinnerte an einige Studienfehlschläge in diesem Bereich./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79.63 €
|
Abst. Kursziel*:
19.30%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.60%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.12.25