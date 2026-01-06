Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
77.38CHF
0.67CHF
0.88 %
14:33:44
BRXC
08.01.2026 13:21:31
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal des Pharmakonzerns. Die 2026er-Prognose der Franzosen dürfte aber bei stärkerem Gegenwind von der Währungsseite sinkende Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie implizieren, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.86 €
|
Abst. Kursziel*:
14.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
83.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.35%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25