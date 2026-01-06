Sanofi 77.38 CHF 0.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal des Pharmakonzerns. Die 2026er-Prognose der Franzosen dürfte aber bei stärkerem Gegenwind von der Währungsseite sinkende Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie implizieren, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT



