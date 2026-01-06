Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie

77.38
CHF
0.67
CHF
0.88 %
14:33:44
BRXC
Sanofi Neutral

Sanofi
77.38 CHF 0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal des Pharmakonzerns. Die 2026er-Prognose der Franzosen dürfte aber bei stärkerem Gegenwind von der Währungsseite sinkende Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie implizieren, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

