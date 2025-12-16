Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

75.62
CHF
-0.71
CHF
-0.93 %
12:09:02
BRXC
16.12.2025 09:58:22

Sanofi Buy

Sanofi
75.62 CHF -0.93%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis konstatierte nach Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib eine durchwachsene Entwicklung, die Fragen über die generellen Aussichten aufwerfen würden. Der Konsens liege für 2030 bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro mit dem Mittel, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Papadakis liegt 36 Prozent darunter. Tolebrutinib sei nie Bestandteil seines bullischen Szenarios für die Franzosen gewesen, stellte er klar./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.21 € 		Abst. Kursziel*:
35.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.97%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sanofi S.A.

09:58 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
15.12.25 Sanofi Overweight Barclays Capital
15.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
