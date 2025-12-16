Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis konstatierte nach Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib eine durchwachsene Entwicklung, die Fragen über die generellen Aussichten aufwerfen würden. Der Konsens liege für 2030 bei einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro mit dem Mittel, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Papadakis liegt 36 Prozent darunter. Tolebrutinib sei nie Bestandteil seines bullischen Szenarios für die Franzosen gewesen, stellte er klar./ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.21 €
|
Abst. Kursziel*:
35.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.97%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
