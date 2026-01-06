EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren

Am 06.01.2025 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94.66 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.564 Sanofi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 857.70 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 05.01.2026 auf 81.19 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 857.70 EUR entspricht einer negativen Performance von 14.23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sanofi eine Marktkapitalisierung von 99.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

