Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Lukratives Sanofi-Investment?
|
06.01.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Sanofi-Investment gewesen.
Am 06.01.2025 wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94.66 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.564 Sanofi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 857.70 EUR, da sich der Wert eines Sanofi-Papiers am 05.01.2026 auf 81.19 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 857.70 EUR entspricht einer negativen Performance von 14.23 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sanofi eine Marktkapitalisierung von 99.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
25.12.25
|Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag (AWP)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie leichter: Zwei Fehlschläge mit MS-Präparat Tolebrutinib (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A.
29.12.25
Sanofi Buy
Jefferies & Company Inc.
23.12.25
Sanofi Neutral
JP Morgan Chase & Co.
19.12.25
Sanofi Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25
Sanofi Buy
Deutsche Bank AG
15.12.25
Sanofi Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
15.12.25
Sanofi Overweight
Barclays Capital
18.12.24
Sanofi Sell
Deutsche Bank AG
17.12.24
Sanofi Sell
Deutsche Bank AG
06.12.24
Sanofi Sell
Deutsche Bank AG
03.12.24
Sanofi Sell
Deutsche Bank AG
28.10.24
Sanofi Sell
Deutsche Bank AG
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
