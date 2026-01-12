Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Galaxy Digital sieht Bitcoin 2026 in einer herausfordernden Phase
Tesla-Aktie: Analysten erwarten spürbaren Preisrückgang beim Cybertruck
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Suche...
eToro entdecken
Verkaufsempfehlungen KW 2 12.01.2026 03:54:39

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
    Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
    Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten

    Bildquelle: ollyy / Shutterstock.com,Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
    NEU✅ Lam Research
    NEU✅ Safran SA
    NEU✅ HSBC Holdings

    inklusive Rebalancing:
    ❌ Quanta Services Inc
    ❌ AENA
    ❌ Trane Technologies

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

    Inside Trading & Investment

    09.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
    09.01.26 Anleger halten sich zurück
    09.01.26 Marktüberblick: Puma-Aktie springt
    09.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter aufwärts?
    08.01.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Amrize Ltd
    08.01.26 Vontobel’s Schweizer Aktienfavoriten («Top Picks») für das Jahr 2026
    07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
    Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
    Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter
    EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
    KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Bitcoin Kurs konsolidiert, doch die FOMO um Bitcoin Hyper explodiert
    KW 52: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
    Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

    Top-Rankings

    KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    05:24 Trump erwägt Hilfe für Proteste im Iran mit Satelliteninternet
    05:24 Schah-Sohn ruft zu weitergehenden Protesten im Iran auf
    05:24 Unwetterwarnung vor Glätte - viele Schulen geschlossen
    05:24 Innenminister wundert sich über Vorgehen der Bank-Einbrecher in Gelsenkirchen
    05:24 WWF kritisiert Banken für hohen Nachholbedarf im Klimaschutz
    05:24 Trump: 'Der Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln'
    05:24 UN-Generalsekretär schockiert über Gewalt gegen Demonstranten im Iran
    05:24 Grünen-Bundeschefin Brantner fordert mehr Druck von Merz und EU auf Putin
    05:23 Filialnetz dünnt aus - was wird aus Saturn?
    05:22 Nouripour: Starlink könnte den Demonstranten im Iran helfen