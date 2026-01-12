Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
212.30CHF
1.30CHF
0.62 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.01.2026 19:20:32
Heidelberg Materials Sector Perform
Heidelberg Materials
217.56 CHF 1.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell unter anderem an Währungseffekte und Wetterverhältnisse im vierten Quartal an. Dies habe seine Schätzungen für den Baustoffkonzern allerdings kaum verändert./niw/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
233.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
235.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.06%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
233.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.38%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.ch)
|
09.01.26