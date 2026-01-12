Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’499 0.0%  Dow 49’564 0.1%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9303 -0.1%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’609 2.2%  Bitcoin 73’158 0.5%  Dollar 0.7971 -0.4%  Öl 63.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Lufthansa-Aktie: Iran-Flüge ruhen bis Ende Januar
Deutsche Bank-Chef: Alarmruf wegen fehlender Wirtschaftsdynamik
Apple-Aktie fester: Google-KI soll Siri auf ein neues Niveau heben
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagabend um die Kurse der Rohstoffe
Paramount-Aktie höher: Klage in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern eingereicht
Suche...
eToro entdecken

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

212.30
CHF
1.30
CHF
0.62 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 19:20:32

Heidelberg Materials Sector Perform

Heidelberg Materials
217.56 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell unter anderem an Währungseffekte und Wetterverhältnisse im vierten Quartal an. Dies habe seine Schätzungen für den Baustoffkonzern allerdings kaum verändert./niw/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
233.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
235.50 € 		Abst. Kursziel*:
-1.06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
233.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.38%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse