Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

64.96
CHF
-1.13
CHF
-1.72 %
09:09:39
BRXC
12.01.2026 12:44:29

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
64.96 CHF -1.72%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Christopher LaFemina gab seinen Bewertungsmodellen für die Rohstoffbranche am Sonntag vor der Berichtssaison noch einen Feinschliff. Seine Favoriten bleiben Glencore, Anglo American, Freeport und Alcoa./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 12:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60.70 £ 		Abst. Kursziel*:
-6.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
60.55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.86%
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse