Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
64.96CHF
-1.13CHF
-1.72 %
09:09:39
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.01.2026 12:44:29
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Christopher LaFemina gab seinen Bewertungsmodellen für die Rohstoffbranche am Sonntag vor der Berichtssaison noch einen Feinschliff. Seine Favoriten bleiben Glencore, Anglo American, Freeport und Alcoa./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 12:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.70 £
|
Abst. Kursziel*:
-6.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60.55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.86%
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
12:26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Aktien von Glencore und Rio Tinto im Blick: Erneut Verhandlungen über Fusion (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
09.01.26