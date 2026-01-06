LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi im Zuge eines Analystenwechsels von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Dem französischen Pharmakonzern fehle es an erfolgversprechenden Medikamentenkandidaten in der späten Entwicklungsphase, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem nähere sich der Ablauf des Patentschutzes für den Kassenschlager Dupixient, ohne dass ein klarer Folgeplan vorliege. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;