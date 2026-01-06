Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi im Zuge eines Analystenwechsels von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Dem französischen Pharmakonzern fehle es an erfolgversprechenden Medikamentenkandidaten in der späten Entwicklungsphase, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem nähere sich der Ablauf des Patentschutzes für den Kassenschlager Dupixient, ohne dass ein klarer Folgeplan vorliege. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Sanofi
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Sanofi-Kurs
|>5
|Fallender Sanofi-Kurs
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
81.91 €
|
Abst. Kursziel*:
3.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
82.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.62%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
25.12.25
|Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag (AWP)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie leichter: Zwei Fehlschläge mit MS-Präparat Tolebrutinib (Dow Jones)