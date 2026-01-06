Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026 15:25:20

Sanofi Buy

Sanofi
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in der am Dienstag vorliegenden Studie mit Themen des Pharmakonzerns am Heiligabend: die faktische Einstellung der Entwicklung von Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose jeglicher Art sowie die milliardenschwere Übernahme des US-Impfstoffherstellers Dynavax. Ersteres sei ein kleiner Rückschlag für die Glaubwürdigkeit der Forschung und Entwicklung. Die Dynavax-Übernahme bewertet er neutral./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

