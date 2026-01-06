Sanofi 77.02 CHF 2.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in der am Dienstag vorliegenden Studie mit Themen des Pharmakonzerns am Heiligabend: die faktische Einstellung der Entwicklung von Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose jeglicher Art sowie die milliardenschwere Übernahme des US-Impfstoffherstellers Dynavax. Ersteres sei ein kleiner Rückschlag für die Glaubwürdigkeit der Forschung und Entwicklung. Die Dynavax-Übernahme bewertet er neutral./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



