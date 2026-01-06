Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in der am Dienstag vorliegenden Studie mit Themen des Pharmakonzerns am Heiligabend: die faktische Einstellung der Entwicklung von Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose jeglicher Art sowie die milliardenschwere Übernahme des US-Impfstoffherstellers Dynavax. Ersteres sei ein kleiner Rückschlag für die Glaubwürdigkeit der Forschung und Entwicklung. Die Dynavax-Übernahme bewertet er neutral./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte auf Sanofi
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Sanofi-Kurs
|>5
|Fallender Sanofi-Kurs
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.62 €
|
Abst. Kursziel*:
34.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.29%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch leichter: FDA prüft Ausweitung von Tzield für Kleinkinder (Dow Jones)
|
31.12.25
|Sanofi-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
25.12.25
|Sanofi-Aktie: Sanofi plant Übernahme für Milliarden-US-Dollar-Betrag (AWP)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie leichter: Zwei Fehlschläge mit MS-Präparat Tolebrutinib (Dow Jones)