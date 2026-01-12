Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’425 0.0%  SPI 18’499 0.0%  Dow 49’509 0.0%  DAX 25’405 0.6%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 6’016 0.3%  Gold 4’604 2.1%  Bitcoin 72’968 0.2%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 63.5 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Tesla-Aktie: Analysten erwarten spürbaren Preisrückgang beim Cybertruck
Airbus-Aktie im Fokus: Auslieferungsziel 2025 trotz Problemen erreicht
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
Rheinmetall-Aktie fällt dennoch: Lieferung von Lynx-Panzer für die Ukraine
UBS-Aktie letztlich unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Suche...
eToro entdecken

Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

212.30
CHF
1.30
CHF
0.62 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 18:16:34

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
217.56 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Seine leicht angepasste Schätzung für den operativen Gewinn im abgelaufenen Jahr liegt leicht unter dem mittleren Bereich der Prognose des Baustoffkonzerns, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Jahresende dürfte etwas schwächer gewesen sein. 2026 dürfte Heidelberg Materials zunächst unter anderem auf Kosteneinsparungen setzen./niw/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
233.90 € 		Abst. Kursziel*:
28.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
234.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.82%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse