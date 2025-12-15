Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.12.2025 11:18:59

Sanofi Neutral

Sanofi
76.33 CHF -2.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die Forschungs- und Entwicklungsstory der Franzosen habe einen weiteren Rückschlag erlitten, schrieb James Quigley am Montag nach zwei unterschiedlichen Neuigkeiten zum MS-Mittel Tolebrutinib. Er geht davon aus, dass sich die Aktie an den unteren Rand ihrer Handelsrange zwischen 80 und 100 Euro orientiert. Der Misserfolg in der MS-Form PPMS könnte bedeuten, dass das Mittel vor allem auf nicht-schubförmige sekundär progrediente Multiple Sklerose (nrSPMS) zugeschnitten sei. Es würden dann Premiumpreise in einer engen Nische winken. Entscheidend hierfür sei allerdings die Preispolitik von Roche für ihr Fenebrutinib, das sowohl bei remittierender als auch progredienter MS zum Einsatz kommen könnte./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

