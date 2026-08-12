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12.08.2026 16:29:00

Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochnachmittag Verlust reich

Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochnachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 192,74 USD nach.

Salesforce
156.05 CHF -2.98%
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Die Salesforce-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 192,74 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'821 Punkten notiert. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 191,93 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,00 USD. Bisher wurden heute 426'442 Salesforce-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (269,01 USD) erklomm das Papier am 30.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,60 USD am 23.06.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 USD aus. Am 27.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.13 Mrd. USD – ein Plus von 13,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9.83 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.08.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.09.2027 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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