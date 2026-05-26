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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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26.05.2026 21:03:06

Diageo Outperform

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einem Treffen mit Investor-Relations-Managern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Er sehe ermutigende Anzeichen dafür, dass der Spirituosenhersteller versuche, vernachlässigte Marken wiederzubeleben, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. In puncto Kosteneinsparungen sei das Glas eher halb voll als halb leer./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:18 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15.77 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
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