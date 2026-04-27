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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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27.04.2026
SWX
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28.04.2026 07:57:03

Saint-Gobain Outperform

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Saint-Gobain bei unverändertem Kursziel von 95 Euro von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach dem Kursrutsch sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken in den Aktien des Herstellers von Leichtbaustoffen inzwischen attraktiver, schrieb Oliver Dyson am Dienstag. Er sieht demnach eine gute Einstiegsgelegenheit. Mit seinem Kursziel setzt der Experte auf eine erfolgreiche Umsetzung der Preis- und Kostenstrategie sowie Zukäufe./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Outperform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
77.96 € 		Abst. Kursziel*:
21.86%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
77.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.86%
Analyst Name::
Oliver Dyson 		KGV*:
-
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07:57 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
24.04.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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