Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?

• Meta vergleichsweise günstig bewertet• Wall Street Journal warnt vor potenzieller "Anlegerfalle"• Risiken bei Wachstum, Kostenstruktur und Regulierung

Die Aktie von Meta Platforms hat im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als sieben Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 22.05.2026). Inzwischen wird der US-Konzern nur noch mit dem rund 22-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Doch das Wall Street Journal sieht in der vergleichsweise günstigen Bewertung des US-Technologiegiganten weniger eine Kaufchance als vielmehr ein Warnsignal. Die Rede ist sogar von einer potenziellen "Anlegerfalle".

Wachstum der Nutzerbasis verliert an Dynamik

Operativ laufe das Geschäft weiterhin robust. Meta sei es gelungen, aus dem KI-Trend bereits messbare wirtschaftliche Vorteile zu ziehen, weil KI-gestützte Algorithmen dafür sorgten, dass Nutzer häufiger auf Inhalte und Anzeigen reagierten. Dank eines starken Werbegeschäfts konnte das Unternehmen so seinen Umsatz im ersten Quartal um 33 Prozent steigern. Trotzdem verweist das Wall Street Journal auf ein strukturelles Problem: das nachlassende Wachstum der Nutzerzahlen.

Zwar hätten im ersten Quartal mehr als 3,5 Milliarden Menschen täglich die Plattformen des Konzerns, darunter Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger genutzt, hierbei habe sich das Wachstum jedoch deutlich abgeschwächt. So sei die Zahl der täglich aktiven Nutzer im Quartalsvergleich erstmals seit Einführung der Kennzahl im Jahr 2019 gesunken. Im Jahresvergleich habe das Wachstum nur noch vier Prozent betragen. Das Wall Street Journal sieht darin ein mögliches Risiko für das Werbegeschäft, denn ohne zusätzliche Nutzer könnten selbst verbesserte KI-Systeme das Wachstum langfristig nur begrenzt antreiben.

Metas Milliardeninvestitionen sorgen für Skepsis

Besonders kritisch werden die steigenden Kosten der KI-Offensive bewertet. Meta habe seine geplanten Investitionen für das laufende Jahr zuletzt um weitere zehn Milliarden auf insgesamt 125 bis 145 Milliarden Dollar erhöht.

Finanziert werde dies zunehmend über eine wachsende Verschuldung. So habe der langfristige Schuldenstand Ende des ersten Quartals bei mehr als 57 Milliarden Dollar gelegen. Zusätzlich habe Meta neue Anleihen über 25 Milliarden Dollar ausgegeben. "Meta gibt mehr aus, als es sich leisten kann", kommentierte dies der Analyst Pierre Ferragu von New Street Research.

Fehlende zweite Ertragssäule

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft laut Wall Street Journal die starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft. Während andere grosse Technologiekonzerne zusätzliche Erlösquellen etwa im Cloudgeschäft oder bei Unternehmenssoftware aufgebaut hätten, bleibe Meta weiterhin fast vollständig von Werbeeinnahmen abhängig.

Neue Hardware-Produkte wie Smart Glasses hätten zwar Potenzial, spielten wirtschaftlich bislang aber keine entscheidende Rolle. Frühere Projekte wie VR-Headsets oder Videotelefonie-Geräte hätten die Erwartungen dagegen nicht erfüllt.

Regulatorische Risiken nehmen zu

Daneben wächst auch der regulatorische Druck auf den US-Konzern. Derzeit verschärfen mehrere Länder ihre Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige, oder prüfen dies zumindest.

Zudem sieht sich Meta weiterhin juristischen Risiken ausgesetzt, insbesondere wegen möglicher Auswirkungen sozialer Medien auf Kinder und Jugendliche. Diese Unsicherheiten könnten zusätzlichen Druck auf die Bewertung der Aktie ausüben.

Was bedeutet das für Privatanleger?

Für Anleger ergibt sich bei der Meta-Aktie derzeit ein widersprüchliches Bild. Einerseits überzeugt das Unternehmen weiterhin mit starkem Umsatzwachstum und einer erfolgreichen Integration künstlicher Intelligenz ins Werbegeschäft. Andererseits steigen die Investitionen massiv, während das Nutzerwachstum an Dynamik verliert und regulatorische Risiken zunehmen.

Anleger sollten deshalb nicht allein auf das günstige Kurs-Gewinn-Verhältnis schauen. Entscheidend dürfte auch sein, ob Meta die hohen KI-Ausgaben künftig in dauerhaft steigende Gewinne umwandeln kann und ob es gelingt, zusätzliche Erlösquellen ausserhalb des Werbemarkts aufzubauen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

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