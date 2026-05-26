Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’389 2.0%  Euro 0.9115 -0.1%  EStoxx50 6’137 2.0%  Gold 4’571 1.5%  Bitcoin 60’495 0.4%  Dollar 0.7831 -0.2%  Öl 96.1 -7.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998ams-OSRAM137918297Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue Anlagemöglichkeit für Musk-Fans voraus: Wird SpaceX zur Gefahr für die Tesla-Aktie?
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?
KNDS-Aktie im Blick: Rüstungskonzern hält am geplanten Börsengang fest
Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS
Suche...
Trotz KI-Erfolg 26.05.2026 03:05:05

Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?

Meta-Aktie mit günstigem Kurs-Gewinn-Verhältnis - Sollten Anleger zuschlagen?

Die Aktie von Meta Platforms wirkt auf den ersten Blick günstig. Genau darin könnte jedoch das Problem liegen.

• Meta vergleichsweise günstig bewertet
• Wall Street Journal warnt vor potenzieller "Anlegerfalle"
• Risiken bei Wachstum, Kostenstruktur und Regulierung

Die Aktie von Meta Platforms hat im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als sieben Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 22.05.2026). Inzwischen wird der US-Konzern nur noch mit dem rund 22-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Doch das Wall Street Journal sieht in der vergleichsweise günstigen Bewertung des US-Technologiegiganten weniger eine Kaufchance als vielmehr ein Warnsignal. Die Rede ist sogar von einer potenziellen "Anlegerfalle".

Wachstum der Nutzerbasis verliert an Dynamik

Operativ laufe das Geschäft weiterhin robust. Meta sei es gelungen, aus dem KI-Trend bereits messbare wirtschaftliche Vorteile zu ziehen, weil KI-gestützte Algorithmen dafür sorgten, dass Nutzer häufiger auf Inhalte und Anzeigen reagierten. Dank eines starken Werbegeschäfts konnte das Unternehmen so seinen Umsatz im ersten Quartal um 33 Prozent steigern. Trotzdem verweist das Wall Street Journal auf ein strukturelles Problem: das nachlassende Wachstum der Nutzerzahlen.

Zwar hätten im ersten Quartal mehr als 3,5 Milliarden Menschen täglich die Plattformen des Konzerns, darunter Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger genutzt, hierbei habe sich das Wachstum jedoch deutlich abgeschwächt. So sei die Zahl der täglich aktiven Nutzer im Quartalsvergleich erstmals seit Einführung der Kennzahl im Jahr 2019 gesunken. Im Jahresvergleich habe das Wachstum nur noch vier Prozent betragen. Das Wall Street Journal sieht darin ein mögliches Risiko für das Werbegeschäft, denn ohne zusätzliche Nutzer könnten selbst verbesserte KI-Systeme das Wachstum langfristig nur begrenzt antreiben.

Metas Milliardeninvestitionen sorgen für Skepsis

Besonders kritisch werden die steigenden Kosten der KI-Offensive bewertet. Meta habe seine geplanten Investitionen für das laufende Jahr zuletzt um weitere zehn Milliarden auf insgesamt 125 bis 145 Milliarden Dollar erhöht.

Finanziert werde dies zunehmend über eine wachsende Verschuldung. So habe der langfristige Schuldenstand Ende des ersten Quartals bei mehr als 57 Milliarden Dollar gelegen. Zusätzlich habe Meta neue Anleihen über 25 Milliarden Dollar ausgegeben. "Meta gibt mehr aus, als es sich leisten kann", kommentierte dies der Analyst Pierre Ferragu von New Street Research.

Fehlende zweite Ertragssäule

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft laut Wall Street Journal die starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft. Während andere grosse Technologiekonzerne zusätzliche Erlösquellen etwa im Cloudgeschäft oder bei Unternehmenssoftware aufgebaut hätten, bleibe Meta weiterhin fast vollständig von Werbeeinnahmen abhängig.

Neue Hardware-Produkte wie Smart Glasses hätten zwar Potenzial, spielten wirtschaftlich bislang aber keine entscheidende Rolle. Frühere Projekte wie VR-Headsets oder Videotelefonie-Geräte hätten die Erwartungen dagegen nicht erfüllt.

Regulatorische Risiken nehmen zu

Daneben wächst auch der regulatorische Druck auf den US-Konzern. Derzeit verschärfen mehrere Länder ihre Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige, oder prüfen dies zumindest.

Zudem sieht sich Meta weiterhin juristischen Risiken ausgesetzt, insbesondere wegen möglicher Auswirkungen sozialer Medien auf Kinder und Jugendliche. Diese Unsicherheiten könnten zusätzlichen Druck auf die Bewertung der Aktie ausüben.

Was bedeutet das für Privatanleger?

Für Anleger ergibt sich bei der Meta-Aktie derzeit ein widersprüchliches Bild. Einerseits überzeugt das Unternehmen weiterhin mit starkem Umsatzwachstum und einer erfolgreichen Integration künstlicher Intelligenz ins Werbegeschäft. Andererseits steigen die Investitionen massiv, während das Nutzerwachstum an Dynamik verliert und regulatorische Risiken zunehmen.

Anleger sollten deshalb nicht allein auf das günstige Kurs-Gewinn-Verhältnis schauen. Entscheidend dürfte auch sein, ob Meta die hohen KI-Ausgaben künftig in dauerhaft steigende Gewinne umwandeln kann und ob es gelingt, zusätzliche Erlösquellen ausserhalb des Werbemarkts aufzubauen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Meta-Aktie tiefer: Erheblicher Stellenabbau geplant
Meta-Aktie tiefrot trotz Gewinnanstieg über Markterwartungen - KI-Investitionen belasten
Meta-Aktie leichter: KI soll Kinder unter 13 von Meta-Plattformen fernhalten

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,mundissima / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

25.05.26 UBS Logo Weltraumwirtschaft: Ein IPO der Superlative
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
22.05.26 Aufwärtstrend hält an
22.05.26 Marktüberblick: Merck gesucht, Airbus unter Druck
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NEL ASA Aktie News: NEL ASA bricht am Mittag nach oben aus
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Rheinmetall-Aktie freundlich: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Aufschlag
Delivery Hero-Aktie springt zweistellig hoch: Uber legt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero vor
Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester
Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit neuem Schwung - Welche Wasserstoffaktie hat die Nase vorn?
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe

Top-Rankings

KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 21: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.