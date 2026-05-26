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BP Aktie 844183 / GB0007980591

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26.05.2026 15:21:09

BP Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Zuletzt hätten sich einige Investoren kritisch wegen der Abläufe auf der Hauptversammlung geäußert, merkte er an. Viele Investoren hätten in dem Verwaltungsratschef einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 08:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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32.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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