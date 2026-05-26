NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer unerwarteten personellen Veränderung in der Führungsebene, für deren Beurteilung es an einer tiefergehenden Begründung mangele. Zuletzt hätten sich einige Investoren kritisch wegen der Abläufe auf der Hauptversammlung geäußert, merkte er an. Viele Investoren hätten in dem Verwaltungsratschef einen "Motor des Wandels" bei BP gesehen. Dies mache eine negative Kursreaktion nachvollziehbar./rob/tih/edh;