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Endet die Rally der Quanten-Aktien jetzt? Insider-Verkauf bei D-Wave Quantum lässt aufhorchen

Endet die Rally der Quanten-Aktien jetzt? Insider-Verkauf bei D-Wave Quantum lässt aufhorchen

Nach der jüngsten Kursrally der Quanten-Titel wirft ein Insiderverkauf bei D-Wave Quantum neue Fragen auf. Was das für Anleger bedeutet.

Rigetti Computing
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• Zuschüsse im Zuge des CHIPS Act gaben zuletzt starken Rückenwind für Quantentitel
• Insiderverkauf über rund 437'000 US-Dollar sorgt nachbörslich bei D-Wave Quantum für Ernüchterung
• Aktie preist bereits viel Zukunftsfantasie ein

Nach Börsenparty der Quanten-Aktien: Ernüchterung im nachbörslichen Handel

Quantentitel, darunter auch die Aktien von D-Wave Quantum, hatten sich in der vergangenen Woche in einen regelrechten Rausch gehandelt. Nach der Aussicht auf finanzielle Zuschüsse im Zuge des "CHIPS and Science Act" griffen Anleger beherzt zu.

So legte D-Wave Quantum seit vergangenem Mittwoch um mehr als 60 Prozent zu. Zuletzt stand am Freitag noch ein Plus von 14,22 Prozent auf 29,40 US-Dollar an der Kurstafel. Nachbörslich kippte die Stimmung bei D-Wave jedoch: Die Aktie gab um 2,62 Prozent auf 28,63 US-Dollar nach.

Auch die Branchenkollegen Rigetti Computing und IonQ profitierten von der Kauflaune im Sektor und gingen mit deutlichen Gewinnen von 19,87 Prozent auf 26,42 US-Dollar beziehungsweise 8,07 Prozent auf 63,64 US-Dollar ins Wochenende. Auch hier waren im nachbörslichen Freitagshandel dann jedoch Verluste zu sehen. Am Montag bleiben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.

Insiderverkauf wirft Fragen auf

Hintergrund des offenbar rasanten Stimmungswechsel bei D-Wave Quantum war eine Transaktion von Sophie Ames, Executive Vice President und Chief Human Resources des in Palo Alto ansässigen Unternehmens. Wie Benzinga berichtet, hat Ames den Verkauf von 23'025 Aktien offengelegt. Das Volumen lag bei rund 437'000 US-Dollar. Die Transaktionen wurden demnach am 20. Mai zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 18,98 US-Dollar durchgeführt.

Laut Benzinga erfolgte der Verkauf im Rahmen eines vorab vereinbarten Rule-10b5-1-Handelsplans, der im Juni 2025 beschlossen und im September 2025 angepasst wurde. Nach dem Verkauf hielt Ames weiterhin 596'803 Aktien, darunter 543'750 noch nicht gevestete Restricted Stock Units.

Was bedeutet das jetzt für Anleger?

Ein Insiderverkauf ist nicht automatisch als Warnsignal zu werten, zumal er laut Benzinga in diesem Fall über einen vorab festgelegten Handelsplan erfolgte. Trotzdem wirft der Zeitpunkt der Offenlegung durchaus Fragen auf: Denn die Aktie steht nach einer massiven Rally im Rampenlicht, die Bewertung preist zunehmend Zukunftsfantasie ein, während Anleger noch auf konkrete operative Bestätigung warten.

Wer die Aktie handelt, setzt weniger auf den aktuellen Geschäftsstand als auf die Annahme, dass staatliche Förderung, technologische Fortschritte und kommerzielle Nachfrage bald stärker zusammenlaufen. Der nachbörsliche Rücksetzer zeigt aber auch: Bei D-Wave Quantum ist die Fallhöhe gestiegen. Für Anleger wird deshalb entscheidend, ob die Aktie ihre Momentum-Story mit belastbaren Fortschritten unterfüttern kann oder ob nach den Insider-News zunächst Gewinnmitnahmen dominieren.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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