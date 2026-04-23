NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das erste Fazit von Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie fiel positiv aus. Der Umsatz des Baukonzerns habe über ihrer eigenen Erwartung gelegen. Mit Ausnahme der Geschäfte auf den amerikanischen Kontinenten seien die Volumina überall besser gewesen als gedacht./rob/tih/he;