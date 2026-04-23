Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Das erste Fazit von Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie fiel positiv aus. Der Umsatz des Baukonzerns habe über ihrer eigenen Erwartung gelegen. Mit Ausnahme der Geschäfte auf den amerikanischen Kontinenten seien die Volumina überall besser gewesen als gedacht./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
126.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.28 €
|
Abst. Kursziel*:
63.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.03%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-