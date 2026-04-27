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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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27.04.2026 11:36:19

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2028 vor allem währungsbedingt im Schnitt um 4 Prozent. Er lobte die robuste Entwicklung der Franzosen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
77.72 € 		Abst. Kursziel*:
28.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.27%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
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11:36 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
24.04.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
24.04.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
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