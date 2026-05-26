Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie

• Micron-Aktie legt rund 20 Prozent zu und markiert ein neues Allzeithoch• UBS hebt das Kursziel massiv an und sieht jahrelangen Rückenwind durch KI-Nachfrage• Analystenkonsens wirkt plötzlich überholt

Micron-Aktie schiesst auf neues Rekordhoch

Die Micron-Aktie zählt am Dienstag zu den grossen Gewinnern an der NASDAQ: Aktuell verteuern sich die Papiere um 20,88 Prozent auf 907,80 US-Dollar. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie bei 908,89 US-Dollar ein neues Allzeithoch und knackte zudem erstmals die Marke von 900 US-Dollar.

Micron knüpft damit nahtlos an seine starke Rally an: Seit Jahresbeginn steht inzwischen ein Kursplus von mehr als 200 Prozent zu Buche. Auslöser der jüngsten Bewegung ist ein ausgesprochen optimistischer Analystenkommentar der Schweizer Grossbank UBS, der die Fantasie rund um Speicherchips und KI-Infrastruktur weiter anheizt.

UBS: Neue Spielregeln im Speicherchipmarkt

Wie MarketWatch berichtet, verweist UBS-Analyst Timothy Arcuri vor allem auf strukturell veränderte Kundenvereinbarungen in der Speicherchipindustrie. Während frühere Abnahmeverträge vor allem auf Volumen ausgerichtet gewesen seien, würden neue langfristige Vereinbarungen nun längere Laufzeiten, feste Mengenverpflichtungen und teilweise festgelegte Preisrahmen enthalten.

Das ist für Micron entscheidend, weil der Speicherchipmarkt traditionell stark zyklisch ist. Wenn Kunden aber längerfristige Mengen und Preise absichern, könnte das die Gewinnentwicklung glätten und die Sichtbarkeit der künftigen Nachfrage deutlich erhöhen. Laut MarketWatch erwartet Arcuri zudem, dass DRAM bis mindestens zum zweiten Quartal 2028 und NAND bis zum vierten Quartal 2027 unterversorgt bleiben könnten.

UBS-Kursziel lässt Konsens alt aussehen

Besonders auffällig ist das neue UBS-Kursziel: Arcuri hob seine Zielmarke von 535 US-Dollar auf 1'625 US-Dollar an. Basis dafür ist ein Bewertungsansatz mit einem 15-fachen Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Zwölfmonatssicht. Der Analyst sieht demnach keinen zwingenden Grund, warum Micron deutlich anders bewertet werden sollte als NVIDIA.

Damit liegt UBS weit über dem aktuellen Analystenkonsens. Laut TipRanks kommt Micron aktuell auf 30 Analystenratings, davon 27 Kaufempfehlungen und drei Halteempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt jedoch nur bei 697,78 US-Dollar und wurde vom aktuellen Kurs bereits deutlich übertroffen. Zum UBS-Kursziel ergibt sich dagegen, gemessen am letzten Schlusskurs von 751,00 US-Dollar, ein implizites Aufwärtspotenzial von rund 116 Prozent.

Was bedeutet die Neubewertung für Anleger?

Für Anleger ist die UBS-Studie mehr als nur ein weiteres positives Analystenupdate. Der entscheidende Punkt ist die Frage, ob Micron noch als klassischer Zykliker bewertet werden sollte oder ob KI-Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und knappe Speicherchipkapazitäten eine höhere Bewertung rechtfertigen.

Genau hier liegt aber auch das Risiko. Nach mehr als 200 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn ist viel Optimismus bereits eingepreist. Wer nun einsteigt, setzt darauf, dass aus der KI-Fantasie tatsächlich über Jahre hinweg belastbare Preise, stabile Margen und hohe freie Cashflows werden.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

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