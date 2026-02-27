Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’611 1.5%  SPI 18’748 1.5%  Dow 48’436 -0.1%  DAX 24’214 1.8%  Euro 0.9082 0.0%  EStoxx50 5’882 1.9%  Gold 5’185 1.9%  Bitcoin 55’749 4.4%  Dollar 0.7802 -0.3%  Öl 81.2 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
US-Arbeitsmarkt stärker als gedacht - ADP meldet mehr neue Jobs im Privatsektor
Suche...
eToro entdecken

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

69.96
CHF
-8.08
CHF
-10.35 %
09:00:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 12:55:20

Saint-Gobain Sell

Saint-Gobain
71.10 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 78 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Berechenbarkeit sei zu schlecht, um nach dem Ausblick auf 2026 vom "last cut" der Erwartungen auszugehen, schrieb Julian Radlinger am Dienstagabend. Es gebe einige optimistische Szenarien für den Baukonzern, aber keines davon sei aktuell wahrscheinlich./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
78.28 € 		Abst. Kursziel*:
-4.19%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
78.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.26%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:55 Saint-Gobain Sell UBS AG
03.03.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
02.03.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.03.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
27.02.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen